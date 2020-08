L'attore Marco Bocci si rilassa in un centro benessere di Spoltore

Esattamente un mese fa si è esibito a Pescara, ma ha continuato a bazzicare spesso l'Abruzzo per ragioni di lavoro e non solo. Così il noto attore Marco Bocci è stato fino a ieri nell’hotel Città Bianca di Spoltore, dove ha trascorso alcuni giorni.

Come riporta Spoltore Notizie, Bocci (attualmente impegnato in un tour teatrale con il suo spettacolo ‘Lo Zingaro’) ha scelto la cittadina vicino Pescara per riposarsi, accettando anche di scattare alcune foto con lo staff del centro benessere che si è preso cura di lui.