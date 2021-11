Il pescarese Marco Biasone arriva in semifinale a MasterChef Polonia

Marco Biasone, aspirante cuoco di Pescara, è stato uno dei protagonisti dell'ultima edizione di MasterChef Polonia.

La corsa del pescarese Biasone, ingegnere elettrico di 31 anni laureato all'università dell'Aquila, si è fermata solo l'altro ieri, domenica 28 novembre, nella puntata della semifinale che si è disputata a San Sebastian in Spagna.

Biasone vive in Polonia dal 2016, da quando ha ricevuto la prima proposta di lavoro a Cracovia.

In questa città ha conosciuto la sua attuale moglie, poi ha cambiato ditta ma rimanendo sempre in Polonia (a Gliwice, nella Slesia). E li ha vissuto per 4 anni fino a luglio 2021.

«Ho sempre avuto la passione per la cucina, da quando studiavo praticamente», racconta Biasone nello spiegare come sia arrivato alla partecipazione a MasterChef, «stando in Polonia, mi sono messo ancora di più a cucinare e a sperimentare (mozzarelle, ricotte, gorgonzola, salami, pancetta, guanciale, liquori, panettoni, pandori, pizze, pane, ect). Ho conosciuto una coppia polacco-portoghese che ha partecipato a uno show culinario gestito dalla vincitrice di una delle edizioni passate di MasterChef. In quel periodo i casting erano aperti, e avevo passato un periodo brutto per via della malattia di mio padre (che è morto a novembre 2020), e volevo fare qualcosa per me. Ho lasciato il lavoro e mi sono iscritto a MasterChef Polonia. Sono arrivato alle semifinali, che abbiamo fatto a San Sebastian e lì ho perso. Adesso sto pianificando il rientro in patria con mia moglie per vivere stabilmente qui in Abruzzo: sto studiando per diventare programmatore e assieme a mia moglie apriremo un blog di cucina italiana per i polacchi».