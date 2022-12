Marciapiede pericoloso in via Colonna, la segnalazione di un residente: è rischioso per i pedoni, ancor più per gli anziani

Un tombino “sprofondato” nel marciapiede e un vero pericolo per chi si trova a passare in via Vittoria Colonna. A segnalare il disagio è un cittadino che spiega come il marciapiede vistosamente rovinato può essere davvero un pericolo per le persone che vivono in zona e non solo. Ancor più per gli anziani che facilmente potrebbero inciampare e cadere rovinosamente.

Come si vede dalla foto, infatti, oltre ai diversi dislivelli in un angolo si è formata una vera e propria voragine.

L'appello è all'amministrazione per chiedere un intervento che rimetta in sicurezza il tratto di marciapiede e il tombino che si trova all'altezza del civico 19.