Morto Marcello Celi, era presidente onorario di Federmanager Abruzzo e Molise

È morto Marcello Celi, presidente onorario di Federmanager Abruzzo e Molise.

Celi aveva 81 anni ed era ricoverato in una struttura sanitaria a causa di un grave problema di salute.

L'ultimo saluto a Celi è stato dato venerdì 24 marzo con le esequie che sono state celebrate nella chiesa di Sant'Antonio.

Commosso il saluto di Florio Corneli, attuale presidente di Federmanager Abruzzo e Molise: «Un grave lutto ha colpito la nostra comunità della Federmanager Abruzzo e Molise con la perdita del suo presidente onorario Marcello Celi. Già direttore della motorizzazione è uno dei padri nobili dell’azienda Arpa. È stato insieme all’amico Giovanni Del Bianco tra i fondatori della nostra federazione che per diversi anni ha condotto con il suo stile sobrio ed elegante. Mi ha passato il testimone consegnandomi la presidenza come qualcosa di prezioso raccomandandosi di gestire la federazione sempre negli interessi della categoria. A Marcello un caro pensiero riconoscente per quanto ha fatto per la dirigenza, per la Federmanager e per me. Spero che questo mio pensiero possa superare le barriere della distanza ed arrivare fino a Marcello insieme al mio abbraccio».