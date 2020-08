Maratona digitale per la legalità, uniti contro le mafie: ecco quando

Bella iniziativa del Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani in programma il 9, 11, 29 e 30 agosto prossimi. Le considerazioni e i contributi saranno raccolti in un e-book, che sarà dedicato alla memoria delle vittime e martiri per la legalità