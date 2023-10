Una grande festa dello sport per l'edizione 2023 della Maratona Dannunziana

«Una grande festa dello sport e dei colori, dei sorrisi e del sano agonismo che ha visto scendere in strada grandi podisti e appassionati della corsa, adulti e bambini, pattinatori e i praticanti del walking in rosa, e soprattutto tanta solidarietà non solo in piazza, con la presenza di decine di associazioni di volontariato, ma anche nella gara con i ragazzi speciali».

Questo il commento di Patrizia Martelli, assessore comunale di Pescara allo Sport.

Si è chiusa domenica 22 ottobre con un successo di partecipanti (2mila tra le varie discipline) e di pubblico la 23esima edizione della Maratona Dannunziana che quest’anno ha visto due giorni di sport con un villaggio della Maratona.

Tra le varie associazioni di volontariato che hanno partecipato la Lilt – Lega Italiana Lotta contro i Tumori, da dieci anni partner morale dell’evento, e Isav, Angsa Abruzzo Ets, Aism, Anfass, associazione Parkinson Abruzzo Onlus. Questo aggiunge l'assessore Martelli: «La Maratona Dannunziana è una manifestazione in costante crescita, l’unico evento che si è svolto anche durante il Covid e per il quale abbiamo superato mille difficoltà e mi sono assunta delle responsabilità importanti pur di consentirne lo svolgimento in quei mesi difficili supportando un’associazione che meritava massimo sostegno. E ogni anno la manifestazione si è arricchita della collaborazione di decine di associazioni che parlano di sport, di prevenzione, di salute e di inclusione. Stamane la straordinaria giornata di caldo e sole ha favorito la presenza non solo degli atleti, ma anche del pubblico che ha animato piazza della Rinascita».

E tutto si è svolto come da copione: alle 9.25 la partenza da piazza Salotto dei Pattinatori Fitness; alle 9.30 partenza della Maratona e della Mezza Maratona, gare agonistiche; alle ore 10 partenza della Ten & Half, 10,5 chilometri non competitiva e Camminata metabolica. «Immutato il percorso di gara», aggiunge l’assessore Martelli, ovvero piazza Salotto, via Nicola Fabrizi, via Foscolo, lungomare Matteotti, Ponte del Mare, lungomare sud Papa Giovanni XXIII, viale Primo Vere, viale Alcione-Comune di Francavilla al Mare, giro di boa ritorno sulla riviera sud, di nuovo Ponte del Mare, lungomare nord, via della Riviera, via Aldo Moro-stabilimenti Brigantino e Voglia di Mare su Montesilvano, giro di boa, e ritorno sulla riviera nord, via Leopoldo Muzii, via Regina Margherita e piazza Salotto, dove ha concluso la gara chi ha corso la mezza maratona. Per gli atleti impegnati nella Maratona, invece, il percorso è proseguito con altri due giri su via Nicola Fabrizi, via Foscolo, lungomare Matteotti verso nord, via della Riviera, via Aldo Moro, giro di boa, riviera nord via Muzii e via Regina Margherita. Ovviamente le strade impegnate nella corsa, già contrassegnate con i numeri in azzurro per agevolare il passaggio degli atleti, sono rimaste chiuse al traffico a partire dalle 8 e sino a fine gara, senza però far registrare particolari criticità anche perché la maggior parte della gara si è svolta sulla riviera. Sicuramente – ha aggiunto l’assessore Martelli – è stata straordinaria la partecipazione dei cittadini che hanno approfittato dell’evento per arricchire la classica passeggiata della domenica lasciando l’auto sulle aree di risulta o raggiungendo il centro a piedi o in bici».