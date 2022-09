Tutto pronto per l'edizione 2022 della Maratona D'Annunziana che si svolgerà a Pescara domenica 2 ottobre.

La presentazione della manifestazione podistica è prevista giovedì 29 settembre in Comune.

L’Asd Vini Fantini sta mettendo a punto il programma generale dell'evento sportivo che non mancherà di suscitare interesse e attrazione non solo per il mondo del podismo ma anche dei praticanti degli altri sport outdoor.

Il fulcro della manifestazione non è rappresentato dalla classica maratona di 42,195 chilometri tra Pescara. Francavilla al Mare e Montesilvano, ma anche dalle svariate attività dedicate alle gare giovanili, all’esibizione di super jump, alla gara podistica di ultrabeach in spiaggia e alla passeggiata dell’inclusione sabato 1 ottobre, in occasione dell’apertura del villaggio maratona (per verifica iscrizioni e ritiro dei pacchi gara) in piazza della Rinascita (piazza Salotto, ndr) tra le 14 e le 20. Il clou domenica 2 ottobre dalle 8 in poi con lo svolgimento della maratona, della mezzamaratona, della staffetta e della gara riservata ai pattinatori.