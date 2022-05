Manutenzione autostradale: il tratto Turano-Pescara della A25 tra quelli con maggiori criticità

Tra le tratte in cui si rilevano maggiori criticità e dunque maggiori rischi c'è quella Turano-Pescara della A25. Una tratta “dove la criticità sismica, oltre a quella geometrica del tracciato, è preponderante”. A dichiararlo, come riporta l'Adnkronos, è con una comunicazione al parlamento sulla Autostrada dei Parchi, il ministro alle infrastrutture e la mobilità sostenibile Enrico Giovannini. L'atra tratta su cui si riscontrano i problemi maggiori, aggiunge il ministro, è il ramo Roma-Turano della A24 “sul quale pesano il maggior traffico e il maggior grado di ammaloramento delle strutture, quasi tutte realizzate alla fine degli anni sessanta del secolo scorso”.

“Il Commissario straordinario ha predisposto un programma di adeguamento dell'autostrada con un impegno di spesa complessiva pari a 6,5 miliardi di euro, distinto in due fasi, una prima per una spesa di 5,2 miliardi da completarsi entro il 2025, una seconda per una spesa di 1,3 miliardi di euro da realizzare dopo il 2025. Per consentire lavori di riqualificazione autostradale e prevenzione del rischio sismico - ha illustrato il ministro - sono state stanziate risorse pubbliche in 3,1 miliardi di euro”, annuncia quindi il ministro che sull'attuale blocco delle tariffe per le tratte autostradali della A24 A25 chiede una proroga al 31 dicembre 2022. Una richiesta avanzata proprio alla luce dei problemi che interessano le due grandi arterie stradali come lo stesso ministro conferma. “La commissione di verifica ha confermato la sussistenza di profili di criticità, principalmente incentrati nelle attività manutentive. Quindi il governo ritiene opportuno operare per far si che l'attuale blocco delle tariffe previste fino al 30 giugno 2022, venga prorogato fino al 31 dicembre 2022”, dichiara il ministro.