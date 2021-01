A Manoppello uno sportello di supporto e assistenza per prenotare il vaccino anti Covid sul sito Internet www.sanita.regione.abruzzo.it. Sarà attivo dal 20 gennaio, e aiuterà gli anziani ultraottantenni e le persone con disabilità e fragilità a effettuare le prenotazioni per iscriversi alla campagna avviata dalla Regione Abruzzo.

Ci si potrà, dunque, rivolgere all'ufficio servizi sociali, chiamando ogni lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle ore 13, oppure si potranno direttamente chiamare le assistenti sociali del Comune Sabrina Pelaccia – 347/1524562 e Maria Potere – 348/0217256.

Ecco cosa hanno spiegato il sindaco Giorgio De Luca e l’assessore alle politiche sociali Giulia De Lellis: “In un momento storico come quello che stiamo attraversando, l’amministrazione ha il dovere di essere accanto ai cittadini e in particolare alle persone più fragili e anziane che, spesso sono da sole, e non hanno la possibilità di accedere ai servizi digitali e, come in questo caso, collegarsi alla piattaforma per la prenotazione del vaccino. Si tratta di un piccolo gesto che permetterà di contattare le nostre assistenti sociali che forniranno supporto e consulenza qualificati a chi è impossibilitato a collegarsi”.