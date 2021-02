A Manoppello il sindaco chiude le scuole dal 17 al 28 febbraio

Il sindaco di Manoopello De Luca ha firmato l'ordinanza che dispone la chiusura di tutte le scuole dal 17 febbraio al 28 febbraio. La decisione arriva a seguito della situazione critica sul fronte dei contagi in provincia di Pescara, e che nel corso dello screening effettuato sulla popolazione il 13 e 14 febbraio ha riscontrato diversi casi di positività relativi a contesto scolastico.

La Asl, fa sapere il sindaco, sta ricostruendo i tracciamenti dei nuovi casi di positività e per questo il primo cittadino in via precauzionale e cautelativa, ha disposto la sospensione dell'attività didattica in presenza nelle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado di Manoppello e nella scuola dell’Infanzia non statale “Dino Zambra”.