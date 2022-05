Manoppello, Basilica del Volto Santo: ecco come sarà riqualificato il complesso turistico

La riqualificazione dell'area che circonda la basilica del Volto Santo di Manoppello ha subito uno stop, il 19 aprile, anche a causa della guerra in Ucraina che ha causato difficoltà nel reperire alcune materie prime; ciò nonostante la ripresa dei lavori ci sarà a breve e cioè subito dopo le festività del Volto Santo in programma tra il 13 e il 16 maggio. Lo assicura il sindaco Giorgio De Luca che ha incontrato il progettista e il direttore dei lavori Alessandro Iezzi, la coordinatrice della sicurezza Fabiola Speranza e il responsabile di cantiere Massimo Paolucci per una ricognizione. Un cantiere che si sviluppa su un'area di circa un chilometro e mezzo e lì dove, sottolinea l'amministazione, non si interviene da anni. Per la riqualificazione del complesso turistico della basilica saranno investiti complessivamente dalla Provincia di Pescara 2 milioni di euro di fondi masterplan. I tecnici hanno spiegato che i lavori per il recupero funzionale del complesso turistico, di fatto avviati a gennaio 2022, hanno subito uno stop dal 19 aprile scorso e che è in corso una variante tecnica che, alla luce delle migliorie offerte, permetterà di ottimizzare il progetto.

“La virtù della pazienza non è per tutti. A chi ama accendere il fuoco della polemica ricordo, con simpatia, che al Volto Santo si sta intervenendo con investimenti strutturali importanti – dichiara De Luca – e che le opere pubbliche hanno una loro complessità dettata da un insieme di fattori. I lavori riprenderanno dopo uno stop tecnico di alcune settimane e Manoppello sarà sempre più bella. Una volta concluso l’intervento di questo primo lotto, la Basilica del Volto Santo – aggiunge De Luca - potrà contare su un’area funzionale, urbanisticamente interessante e certamente più adatta all’accoglienza di pellegrini e turisti”. Cuore del progetto, una grande area pedonale, pavimentata ed arricchita di elementi urbanistici. Nuovo verde pubblico andrà a definire percorsi e aree dedicate e saranno totalmente riqualificati la strada di accesso alla Basilica e i marciapiedi della Via Crucis, con particolare attenzione all’aspetto dell’accessibilità e della sicurezza stradale. Sarà inoltre riorganizzata l’ampia area di sosta per veicoli e pullman e verranno collocati box in legno che potranno ospitare piccole attività per la vendita di tipicità del territorio. Il progetto di riqualificazione di una delle mete di turismo religioso più conosciute ed amate d’Abruzzo prevede anche una diversa organizzazione degli spazi, studiata per accentuare il carattere spirituale dei luoghi e l’introduzione di un nuovo verde pubblico, oggi carente, che andrà a definire percorsi e aree dedicate.