Al via a Manoppello i lavori per la rimozione del palo Telecom in via Benedetto Croce che dal 2007 campeggia nel parcheggio pubblico prospiciente il condominio Il Mandorlo, a pochi metri dalla Tiburtina.

"Finalmente – ha detto il sindaco Giorgio De Luca - sarà garantita una corretta viabilità nell'area interessata e saranno rimossi tutti gli eventuali pericoli legati alla presenza del palo stesso, che si trova fra l'altro nei pressi di un condomino e di una strada ad alta densità di traffico, come la Tiburtina Valeria".

Gli operai saranno impegnati oggi e domani, e gli interventi potrebbero provocare alcune ore di parziali disservizi della rete telefonica. Il palo verrà spostato insieme ad altre due strutture della rete telefonica che si trovano sull’area.