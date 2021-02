Manoppello, aperto il parcheggio a servizio della scuola dell’infanzia di Ripacorbaria

È stato aperto il parcheggio a servizio della scuola dell’infanzia di Ripacorbaria di Manoppello. L’area di sosta conta 40 posti auto, si estende su 1230 metri quadrati ed è dotata di illuminazione a led. Completata la posa della pavimentazione bituminosa, con le temperature più alte si realizzerà il tappetino definitivo di asfalto, cui seguirà la sistemazione della segnaletica orizzontale e verticale e la piantumazione delle alberature. L'investimento complessivo è di 215 mila euro di fondi comunali.

“Il nuovo parcheggio, posto lungo la provinciale che collega Manoppello Scalo a Casalincontrada, risponde in maniera concreta alle richieste dei cittadini e assicurerà un’area di sosta non solo a servizio di docenti, personale scolastico e famiglie dei bambini che frequentano l'istituto scolastico ma anche dell’intera cittadinanza – ha spiegato il sindaco Giorgio De Luca – L’area consentirà una maggiore sicurezza stradale poiché le auto non dovranno più sostare ai lati della strada e i pedoni potranno spostarsi con maggiore tranquillità percorrendo il nuovo marciapiede e l’attraversamento realizzato di fronte alla scuola. Il parcheggio sarà anche a servizio dell’intera cittadinanza grazie al collegamento pedonale con piazza San Callisto che potrà essere raggiunta agevolmente a piedi”.