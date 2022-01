A Manoppello fine settimana con l'open day per i vaccini anti Covid e lo screening sulla popolazione scolastica

Non solo vaccini con gli open day, ma anche screening di massa per i tamponi sulla popolazione scolastica. Lo ha fatto sapere l'amministrazione comunale di Manoppello in vista del fine settimana che vedrà sabato 8 e domenica 9 gennaio le due giornate di accesso libero alle vaccinazioni anti covid con 300 dosi di siero Moderna (sia terze dosi che prime dosi) a tutti i residenti maggiorenni nel Comune, ed in più i tamponi a tappeto su studenti e personale scolastico.

Gli open day si terranno dalle 8 alle 12,30 e dalle 15 alle 18,30 per entrambe le giornate nella palestra comunale di Manoppello centro storico. Domenica 9 gennaio in programma anche lo screening con i tamponi antigenici rapido, gratuiti e su base volontaria con il Comune che invita caldamente alunni delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, docenti, personale scolastico, autisti ed assistenti scuolabus a partecipare allo screening che si terrà nella palestra comunale di Manoppello scalo dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 14,30 alle 18,30. Per accedere alle strutture sarà obbligatorio indossare la mascherina Ffp2 ed arrivare muniti tesserino sanitario e relativi moduli compilati. Il sindaco Giorgio De Luca e l'assessore Giulia De Lellis:

“Il Comune continua ad impegnarsi in prima linea e può farlo grazie ad un coinvolgimento corale e a tutti i livelli, dalle autorità sanitarie ai volontari del territorio. È importantissimo garantire un rientro in classe in sicurezza dopo le festività, dunque l’invito è a partecipare in massa alla giornata di screening di domenica. I contagi in città purtroppo continuano a salire, solo ieri risultavano 166 persone positive. Fondamentale è dunque lo screening, come pure osservare tutte le norme per il contenimento del Covid, ma altrettanto fondamentale è vaccinare il maggior numero di persone possibile. I dati confermano quanto il vaccino sia efficace; l'unico modo per garantire anche il diritto allo studio. L’auspicio è che i nostri concittadini partecipino dunque anche all’open day della campagna vaccinale, abbiamo 300 dosi a disposizione. Infine vogliamo rivolgere un ringraziamento speciale a tutti i volontari coinvolti che hanno lavorato anche nei giorni di festa per allestire le strutture e organizzare il tutto”.