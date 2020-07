Completato il primo lotto di lavori a Manoppello per i nuovi impianti d'illuminazione pubblica a led

Completato il primo lotto di lavori per il potenziamento e miglioramento degli impianti d'illuminazione pubblica a Manoppello. Lo ha fatto sapere l'amministrazione comunale, con gli interventi che hanno permesso di installare i punti luce che avranno una maggiore efficienza ed un notevole risparmio in termini di consumi.

I lavori sono stati eseguiti in via Santa Vittoria, via Giacomo Leonelli, rotatoria dello scalo, via Aldo Moro e parte di via XX settembre. Sono in via di completamento gli interventi degli altri due lotti lungo le vie d'accesso e di transito principali di Manoppello scalo ed alcune contrade. Nel dettaglio, sostituite 176 vecchie lampadine mentre in altre zone saranno sostituiti anche i pali. Il sindaco De Luca, assieme all'assessore delegato D'Ostilio, ha commentato:

Questo intervento rappresenta solo una parte di più ampio progetto di ampliamento della rete, che sarà implementata anche con nuove installazioni. In controtendenza rispetto alle scelte di molti Comuni che, di fatto, attraverso project financing, hanno affidato la gestione delle reti di pubblica illuminazione a ditte esterne; a Manoppello si è scelto di percorrere una strada economicamente sostenibile e senza vincoli per l'Amministrazione.

Il progetto prevede che la città resterà proprietaria del suo impianto d'illuminazione. L'investimento complessivo è pari a 90 mila euro.