Manoppello ricorda i minatori morti in Belgio 66 anni fa

L’amministrazione comunale di Manoppello si appresta a commemorare, domenica 7 e lunedì 8 agosto, le vittime del disastroso incendio della miniera di carbone di Bois du Cazier, a Marcinelle in Belgio, in cui persero la vita 262 minatori, di cui 136 erano italiani. Di questi 60 erano abruzzesi, 23 di loro provenivano Manoppello per questo considerata “Città Martire”. Fu il terzo incidente minerario per il numero di morti italiani, dopo quelli negli Stati Uniti del 1907 a Monongah e del 1913 a Dawson.

In occasione dell'anniversario, il sindaco Giorgio De Luca e il presidente del Consiglio comunale Roberto Cavallo parteciperanno alle celebrazioni promosse a Charleroi nel sito delle ex miniere del Bois du Cazier, oggi centro studi e museo, cui prenderanno parte autorità italiane ed europee. In città invece sono programmate una serie di attività alla presenza del vicensindaco Melania Palmisano, degli assessori Giulia De Lellis, Antonio Costantini e Maria Esposito e dei consiglieri comunali, in programma da domani, domenica 7 agosto e organizzate dal Comune, dal Centro studi Marcinelle guidato da Davide Castellucci e dall’Oratorio San Nicola.

Domenica 7 agosto nei locali Centro studi Marcinelle, in via Roma, alle 17,30, ci sarà la proiezione del docufilm “Manoppello dopo l’8 agosto”, cui seguirà un incontro-dibattitto che vedrà coinvolti giovani e bambini della città che hanno svolto un lavoro di ricerca storica e testimonianza sul tema. Subito dopo, alle 19, sarà possibile partecipare alla presentazione del volume “Lavoro, carbone e morte” di Raffaele Bortoliero, che racconta, a partire dalla storia del padre, minatore in Belgio, le vicende che interessarono “fra lavoro, sofferenze e speranze” le famiglie di emigranti.

Nella notte fra domenica e lunedì, in piazza Marcinelle saranno accese 262 candele per ricordare le vittime della tragedia del Bois du Cazier, comunemente riconosciuta come la catastrofe per antonomasia degli italiani all’estero.

Lunedì 8 agosto Manoppello ricorderà le vittime di Marcinelle con la solenne cerimonia di commemorazione in contemporanea con la città belga: ci sarà la lettura dei nomi delle vittime abruzzesi e la deposizione della corona d’alloro al monumento che ricorda i minatori. Non mancheranno i momenti dedicati alla testimonianza grazie al coinvolgimento delle vedove manoppellesi Maria Di Valerio e Lucia Romasco, che persero giovanissime i loro compagni, minatori in Belgio, e dei familiari delle vittime.

Successivamente, alle ore 9, è prevista la visita alla cappella Vittime di Marcinelle, recentemente ristrutturata dal Comune e ospitata nel cimitero comunale nei pressi della Basilica del Volto Santo, per l’omaggio floreale e un momento di preghiera. Alle 19 una santa messa onorerà i minatori di Marcinelle. Le celebrazioni si concluderanno in serata con la messa in scena della rappresentazione teatrale “Rosario” di Antonio Luise (piazza Marcinelle, ore 21,30). Il sindaco De Luca ha dichiarato:

“Dopo due anni di assenza a causa della pandemia, il Comune di Manoppello tornerà a testimoniare il suo legame profondo con Marcinelle partecipando in Belgio alla tradizionale commemorazione delle vittime dell’incentro del Bois du Cazier. Quella di Marcinelle non fu la prima né l’ultima tragedia sul lavoro, ma rappresenta uno dei tasselli più dolorosi del variegato mosaico della migrazione italiana nel mondo e impone una riflessione a tutti i livelli, perché ricordare le vittime del Bois du Cazier significa anche indicare una strada al nostro vivere quotidiano e fare un’analisi critica sulle logiche di sfruttamento e i rischi sul lavoro. Come ho avuto modo di dire in più occasioni il mio legame con Marcinelle oltrepassa il ruolo di primo cittadino, collocandosi di fatto in una dimensione più intima, la stessa che coinvolge tanti cittadini di Manoppello e che appartiene al nostro vissuto di comunità, anche dopo 66 anni.”

Le celebrazioni in memoria dei minatori vittime del fuoco del Bois du Cazier, si svolgeranno alla presenza dei rappresentanti delle Stato, autorità regionali e locali, sindacati, associazioni, non solo a Manoppello ma anche nei Comuni Lettomanoppello e Turrivalignani.