Manoppello ricorda la tragedia di Marcinelle nel 64esimo anniversario [FOTO]

Commozione, rispetto ed emozione nella cerimonia organizzata questa mattina dal Comune di Manoppello per ricordare l'anniversario della tragedia di Marcinelle, avvenuta 64 anni fa quando morirono in una miniera di Bois du Cazier 262 minatori, 60 dei quali erano abruzzesi. Ventitre furono le vittime originarie di Manoppello.

Presenti il prefetto di Pescara Giancarlo Di Vincenzo, il presidente della Regione Marco Marsilio, il senatore Luciano D’Alfonso, il vicepresidente del Consiglio Regionale Domenico Pettinari, il consigliere regionale Guerino Testa, il presidente della Provincia Antonio Zaffiri. Con loro, la giunta, il presidente del Consiglio e i consiglieri comunali di Manoppello, tanti sindaci dei comuni del Pescarese e le massime autorità provinciali e locali di carabinieri e polizia.

La cerimonia si è tenuta nella piazza intitolata proprio ai caduti di Marcinelle. Una corona d'alloro è stata deposta sul monumento commemorativo, seguita da una preghiera e dalla lettura dei 60 nomi delle vittime abruzzesi.

Presenti i parenti delle vittime, come la signora Lucia Romasco, una delle due vedove di Marcinelle, insieme alla signora Maria Di Valerio che ricordano le pessime condizioni di lavoro, fame e miseria vissute in quegli anni, ricordando l'esplosione che ha vissuto in prima persona essendo anche lei in Belgio quel giorno, quando aveva 21 anni ed un figlio di 20 mesi. Al termine della cerimonia i presenti si sono ritrovati al cimitero di Manoppello per un tributo ai minatori sepolti nel loro paese d'origine. Nel pomeriggio infine è prevista la santa messa nella chiesa di San Nicola ed infine la mostra che sarà allestita in piazza Marcinell ed in serata alle 21 la proiezione di immagini storiche e foto dei minatori scomparsi, ed un concerto dell' Ensemble Arkè diretto dal maestro Leontino Iezzi alle 22.