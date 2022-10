A Manoppello la biblioteca comunale la fanno i cittadini: l'invito è a donare libri, è c'è chi già ne ha consegnati 841

I cittadini protagonisti della nascita della biblioteca comunale. Bella l'iniziativa lanciata dall'amministrazione per far sì che la città abbia un suo punto culturale di riferimento. Si chiama “Dona un libro per la futura biblioteca comunale” l'iniziativa lanciata che nel suo slogan, “Ogni storia nasce tra le pagine di un libro”, racchiude il senso dell'iniziativa. Il Comune invita tutti i cittadini a contattare l'ente via telefono o via mail per comunicare la loro donazione. Sarà quindi compito dell'amministrazione controllare il buono stato e la congruità dei volumi che saranno catalogati nella nuova biblioteca con il nome di chi li ha donati. Nome che potrà essere rintracciato anche su uno specifico albo.

“Grazie ai giovani del sevizio civile che si stanno impegnando molto - spiegano il sindaco Giorgio De Luca e l’assessore alla cultura Giulia De Lellis - avviamo questo nuovo progetto che ci porterà alla costituzione di un primo fondo per la futura biblioteca civica: una struttura di cui c’è esigenza in città e che auspichiamo di riuscire ad aprire prima possibile anche grazie a bandi specifici cui il Comune di Manoppello sta rispondendo. Immaginiamo un luogo di studio e di aggregazione in cui promuovere la cultura, anche a servizio delle scuole e delle associazioni del territorio, e in cui ospitare incontri con gli autori e attività diverse”.

Intanto si è già provveduto alla catalogazione della donazione ricevuta, in estate, dalla famiglia Costantini che ha regalato 841 volumi fra testi di letteratura, storia dell’arte, biologica e botanica, e due collane di libri di narrativa e riviste storiche. Nella futura biblioteca civica, ci sarà spazio anche per il digitale con una sezione dedicata agli eBook.

Per donare il proprio libro si possono chiamare i numeri 389 0207728 e 333 8282950 o inviare una mail a infopointmanoppello@gmail.com.