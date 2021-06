Manoppello, l'associazione Arabona inaugura la nuova sede e una galleria d'arte [FOTO]

Il presidente Marinelli ha poi annunciato la nuova nomina, come coordinatore dei Laboratori Teatrali dell’Associazione, di Leonardo Bianchi e la conferma di Giampaolo Di Mattia come coordinatore del gruppo “Mostre d’Arte Arabona”

L’Associazione di Promozione Sociale Arabona presieduta da Frank William Marinelli ha inaugurato la nuova sede sociale e la Galleria d’Artein in via D’Annunzio 59/61 a Manoppello Scalo, alla presenza del presidente della Provincia Antonio Zaffiri, del sindaco di Manoppello Giorgio De Luca, del presidente del consiglio comunale di Manoppello Davide Iezzi, dell’assessore alla cultura, eventi e politiche sociali Giulia De Lellis e numerose associazioni locali e cittadini.

L’allestimento della Galleria d’Arte è stato curato dal socio Giampaolo Di Mattia, che è anche espositore in Galleria insieme agli artisti Gianfilippo Aceto, Gabriele Di Pietrantonio, Guerino Martinelli, Nicolino Cerritelli, Adele Schiazza, Fabiola Speranza, Fabiola Passeri, Lucilla Luciani, Antonella Di Cristofaro, Ilaria Blasioli e Leonardo Paglialonga. Il presidente Marinelli ha dichiarato:

“Un giorno storico per la nostra associazione, il giorno della ripartenza. La nuova sede sociale e la galleria d’arte diventano da oggi un punto di riferimento musicale, culturale e artistico, non abbiamo mollato e non molleremo. Ringraziamo la proprietaria del locale, Anna Maria Di Donato, per la sua disponibilità”.

Conclude Marinelli: “Dopo circa 5 anni in cui l’associazione è stata ospitata nei locali dell’Abbazia di Santa Maria Arabona, la nuova gestione ha deciso di non metterli più a disposizione, inoltre il nostro Coro Polifonico Arabona è stato esonerato dal servizio di animazione delle S. Messe in Abbazia. Ringraziamo della disponibilità concessa fin ora e annuncio che il nostro Coro da me guidato continuerà il suo percorso e ripartiranno a breve le prove nella nuova sede, per informazioni e per richiedere di partecipare contattare il numero 333/2224176”.

Il presidente Marinelli ha poi annunciato la nuova nomina, come coordinatore dei Laboratori Teatrali dell’Associazione, di Leonardo Bianchi, stimato professionista, e la conferma di Giampaolo Di Mattia come coordinatore del gruppo “Mostre d’Arte Arabona”. La sede e galleria d’arte diventerà un info point distaccato nell’ambito di un progetto di accoglienza dei turisti del Comune di Manoppello, considerata la posizione strategica e la presenza della galleria di artigianato artistico locale.