Anche l'ex miss Italia Manila Nazzaro sceglie il mare di Pescara [FOTO]

L'ex miss Italia Manila Nazzaro ha scelto il mare di Pescara per trascorrere alcuni momenti di relax. La showgirl foggiana, che a ottobre compirà 45 anni, è stata infatti immortalata nei giorni scorsi allo stabilimento balneare "Tartarughino", sulla riviera nord, pubblicando i relativi scatti sul suo profilo Instagram. Non sono mancati i commenti di alcune sue colleghe vip come Pamela Prati, che le ha scritto "Sei stupenda", e Valeria Marini, che l'ha definita "stellare".

Manila è oggi attiva come conduttrice radiotelevisiva e attrice. Dopo l'esperienza nella sesta edizione del Grande Fratello Vip, dove ha raggiunto la semifinale, la Nazzaro è tornata in radio per presentare "W l'Italia" su Rtl 102.5 con Valeria Graci e Charlie Gnocchi. Nella nostra città è venuta a concedersi qualche ora di meritato riposo, per poi ripartire verso nuove mete.