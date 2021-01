Oltre 48mila manifestazioni d'interesse per il vaccino Covid sulla piattaforma regionale: semplificata la procedura di prenotazione

Sono 48504 le manifestazioni d'interesse per il vaccino Covid arrivate sulla piattaforma della Regione Abruzzo alle 13 di oggi 21 gennaio. Lo ha fatto sapere l'assessorato regionale alla sanità. Si tratta, lo ricordiamo, delle persone che intendono partecipare alla seconda fase della vaccinazione che prevede priorità agli ultraottantenni, ai disabili, alle persone fragili e al personale sanitario che non rientrava nella prima fascia già sottoposta a vaccinazione nelle scorse settimane.

Inoltre, per andare incontro alle esigenze e alle numerose segnalazioni degli utenti, da oggi non è più obbligatorio il numero di tessera sanitaria per accedere al sistema, ma sarà sufficiente il codice fiscale. Per gli ultraottantenni con caregiver, sarà possibile inserire il nominativo e il codice fiscale nel campo delle note aggiuntive.