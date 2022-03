Pescara aderisce a "Cities stand with Ukraine" in sostegno dell'Ucraina e della democrazia [FOTO]

Anche la città di Pescara ha deciso di aderire all'iniziativa "Cities stand with Ukraine", promossa dal sindaco di Firenze Dario Nardella e tenutasi oggi in tutta Italia nonché in molte piazza europee. La manifestazione pubblica è stata indetta, come si legge in una nota, "per condannare l'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina, contro i sogni imperialisti zaristi, per la democrazia e la libertà dai regimi autoritari". E così nel pomeriggio di oggi, 12 marzo, le persone comuni, a partire dai componenti di Italia Viva e dei Radicali Abruzzo, hanno scelto di scendere in piazza per reclamare il rispetto dei diritti dell'Ucraina e del suo popolo. Il presidio, assolutamente pacifico, si è svolto nella centralissima piazza della Rinascita, dalle ore 16:30 in poi.

Della mobilitazione odierna ha parlato con IlPescara.it il segretario regionale dei Radicali Abruzzo, Riccardo Varveri, spiegando meglio le motivazioni che sono alla base di questa protesta: “Siamo scesi in piazza per condannare l’aggressione russa nei confronti dell’Ucraina, perché questo non è un conflitto: c’è infatti l’interesse da parte di un regime illiberale, di un dittatore come Vladimir Putin, di avversare la democrazia nel nome di sogni imperialisti zaristi. Auspichiamo che questa aggressione possa far aprire gli occhi ad una politica che, negli ultimi anni, ha accentuato ed esaltato posizioni filo-putiniane”.

Poi Varveri aggiunge: “Noi siamo per la libertà, per la democrazia e per lo Stato di diritto: per questo motivo stiamo dalla parte dell’Ucraina. I Radicali denunciano i crimini putiniani sin dal 1999”. E ricorda che “come Radicali Abruzzo abbiamo voluto dedicare la nostra associazione all'abruzzese Antonio Russo, che Marco Pannella definiva “radicale giornalista”: un giornalista che sentiva il dovere di informare il mondo sui crimini commessi da Vladimir Putin in Cecenia, in Georgia, trovato morto con il petto sfondato a Tbilisi nel 2000, il 16 ottobre”. Anche per tutte queste ragioni si può voler allestire una manifestazione in sostegno dell'Ucraina come "Cities stand with Ukraine". Sperando che, alla fine, la pace possa prevalere.