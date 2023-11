Studenti in piazza per rivendicare la tutela del diritto allo studio: chiesto un incontro in regione

Scenderanno in piazza venerdì 17 novembre per rivendicare la tutela del diritto allo studio. Sono gli studenti pescaresi che si sono dati appuntamento alle 8.30 in piazza Salotto per poi sfilare nelle vie della città. L'occasione è quella della giornata di sciopero indetta dalla Libera associazione studentesca che chiede all'assessore regionale all'Istruzione Pietro Quaresimale di essere convocata al fine di presentare la loro "piattaforma politica".

“All’interno delle nostre scuole vediamo ogni giorno come viene negato il diritto allo studio e, di fronte a questo, insieme alla comunità studentesca regionale, abbiamo analizzato le condizioni delle nostre scuole – dichiara Chiara Contini, coordinatrice della Libera Associazione Studentesca - arrivando alla stesura della piattaforma. I diritti non si meritano: per l’Abruzzo ora decidiamo noi con una proposta di legge regionale sul diritto allo studio per chiedere una reale tutela dei luoghi del sapere dove noi studenti e studentesse abbiamo decisionalità sulle tematiche che ci riguardano”.

“Ad oggi la legge regionale sul diritto allo studio è ferma al 1974 e non tiene conto di tutti i processi e cambiamenti che stiamo vivendo all’interno delle scuole – aggiunge Francesca Cantagallo, coordinatrice dell’Uds Abruzzo -. Abbiamo ricevuto solo false promesse da parte di tutta la politica e, di fronte a questo, insieme ai collettivi e alla comunità studentesca regionale abbiamo deciso di stilare una proposta di legge regionale sul diritto allo studio per poter andare a costruire una scuola accessibile a chiunque e priva di diseguaglianze economiche e sociali”.

“Chiediamo all’assessore all’istruzione Quaresimale e la Regione Abruzzo – conclude Moreno Luberti, responsabile dell’organizzazione e comunicazione dell’Uds Abruzzo - di essere convocati al fine di iniziare insieme agli studenti tavoli di lavoro per risolvere tutte le criticità che viviamo all’interno dei luoghi del sapere”.