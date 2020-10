VIDEO | Protesta contro il Dpcm, i manifestanti arrivano vicino alla prefettura

Dopo essersi svolta in piazza Salotto, la protesta contro il Dpcm si è spostata nella zona di piazza Italia, con i manifestanti che sono arrivati vicino alla prefettura. In questo momento il corteo è fermo in via del Concilio, dove le forze dell'ordine hanno creato un blocco. È stato lanciato un fumogeno e altri ne sono stati accesi.

Le persone vogliono però arrivare sotto a palazzo di Città per farsi vedere dal sindaco Carlo Masci, oggetto della loro contestazione perché non si sarebbe speso adeguatamente per tutelare gli interessi dei commercianti. Le forze dell'ordine sono presenti sul posto in tenuta anti sommossa. È stata chiusa l'uscita dell'asse attrezzato di piazza Italia. Interdetto l'accesso anche da piazza Duca d'Aosta.