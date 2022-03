"Famiglie e categorie travolte dalla crisi", manifestazione di protesta di "Primavera Italiana" a Turrivalignani

Manifestazione di protesta di "Primavera Italiana" a Turrivalignani sabato 2 aprile.

L'appuntamento è in programma dalle ore 17 alle 22 in piazza Enrico Berlinguer.

«Si infittiscono le manifestazioni di piazza e la protesta», si legge in una nota degli organizzatori, «si moltiplicano dunque le piazze abruzzesi marchigiane e molisane, senza simboli di partito e associativi, sotto un solo emblema il tricolore. Seguiranno altre iniziative clamorose anche a sostegno delle famiglie e delle categorie travolte dalla crisi».

Questo quanto dice Pietro Ferrante, portavoce del movimento Primavera Italiana Abruzzo: «"Primavera italiana" è la festa della rinascita civile sbocciata dal felice ritrovarsi delle persone, delle associazioni e delle istituzioni nel segno della comune aspirazione alla giuridicità dell'esistenza. I cittadini non possono essere trattati come spettatori di narrazioni verosimili o come oggetti immatricolati con Qr code, ma vogliono essere liberi e fondamento e fonte viva di ogni istituto e progetto di vita insieme».

Poi Ferrante conclude così: «Siamo pacifici ma molto determinati: iniziamo con questo incontro a traguardare l'orizzonte comune da realizzarsi assieme alle forze migliori e da trasmettere, come casa sicura e prospera, alla nuova generazione accompagnata per mano. Il comitato "Primavera italiana" si occupa di favorire il dialogo tra persone, associazioni e istituzioni».