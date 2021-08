Alla nave di Cascella una manifestazione di solidarietà per il popolo afghano

Manifestazione di solidarietà con il popolo afghano mercoledì 25 agosto a Pescara. Appuntamento alla nave di Cascella dalle 19 per l'iniziativa organizzata dal collettivo femminista Zona Fucsia e Emergency Pescara che vuole esprimere vicinanza a tutto il popolo afghano e soprattutto alle donne e alla comunità Lgbt locale che rischia gravi ripercussioni con il ritorno dei talebani al potere:

"Esprimiamo la nostra totale solidarietà, sorellanza e complicità alle donne e persone Lgbtqia+ che in Afghanistan stanno lottando e prendendo parola per non subire la violenza di un patriarcato teocratico istituzionalizzato.

La guerra che ha portato all'occupazione militare del territorio è stata strumentalmente combattuta anche in nome della liberazione delle donne, violentemente poste al centro di uno scontro di civiltà ideologicamente invocato per giustificare l'ordine occidentale del capitale e le sue istituzioni. Oggi le donne e le persone Lgbtqia+ tornano al centro di un allarme internazionale che ancora le vede vittime potenziali e imminenti della più radicale subordinazione e costrizione al silenzio."

La richiesta per il governo italiano e per l'unione europea, è di aprire corridoi umanitari sicuri per le fasce deboli della popolazione come donne, bambini e soggettività lgbtqi.