Una manifestazione in piazza Unione per ricordare Amarena e per difendere gli orsi abruzzesi: "No allo strapotere dei cacciatori e degli allevatori"

Una manifestazione per ricordare l'orsa Amarena, e per chiedere di tutelare gli orsi abruzzesi e tutta la fauna dei nostri parchi. Sabato 9 settembre appuntamento alle ore 16 in piazza Unione a Pescara per l'iniziativa promossa dalla Lega del Cane sezione Pescara con l'adesione di altre associazioni ambientaliste, animaliste, movimenti e comitati civici e cittadini. L'obettivo è quello di alzare l'attenzione sul tema della tutela degli orsi e degli animali selvatici e per protestare per i comportanti tenuti da allevatori e cacciatori:

"Contro lo strapotere dei cacciatori e allevatori, contro le politiche anti animai, contro le deroghe alla direttiva Habitat, contro l’invasione delle montagne, contro il profitto sulla pelle degli animali, contro lo sfruttamento dei territori.

Per la tutela di ogni abitante delle nostre montagne e di ogni vita animale. Per gli orsi abruzzesi e per quelli trentini, per i lupi, per i cinghiali, per ogni animale libero"