VIDEO | Tensione in piazza Salotto alla manifestazione di partite iva ed esercenti, contestato il sindaco Masci

Clima pesante in piazza Salotto, oggi pomeriggio, durante la manifestazione di partite iva ed esercenti contro il Dpcm, con il sindaco di Pescara Carlo Masci che è stato contestato dai presenti. Nello specifico, il primo cittadino viene accusato di non essersi speso adeguatamente per tutelare gli interessi dei commercianti.

Momenti di tensione si sono vissuti quando, a un certo punto, uno degli organizzatori del presidio tenutosi due giorni fa in piazza Muzii è salito sul palco e ha strappato i manifesti. La folla si sta adesso dirigendo verso la prefettura per proseguire la sua protesta. Sul posto sono presenti le forze dell'ordine in tenuta anti sommossa.