Manifestazione in piazza Salotto contro le vaccinazioni e il green pass per i minori: "Pronti allo sciopero della fame"

Manifestazione contro le vaccinazioni anti Covid e il green pass per i minori. La protesta si terrà dalle 19 di oggi sabato 7 agosto in piazza Salotto e gli organizzatori fanno sapere che è stata richiesta regolare autorizzazione alla questura. Sarà apartitica e senza simboli di ogni genere, con interventi programmati:

"Non siamo contro nessuno, non di certo contro il greenpass, neppure contro i vaccini, siamo contro la sperimentazione sui minorenni. Siamo per la tutela della libertà di chi vuole vaccinarsi ed anche di chi non vuole farlo. Questa “nuova umanità” che viene imposta con ferocia è una “dis-umanità”.

Questo modo intollerabile e disumano, di eccepire i diritti naturali dell’uomo, non deve sopravvivere oltre, insieme (siano essi vaccinati ovvero non vaccinati) bisogna lottare affinché sopravviva l’umanità, la famiglia, le nostre belle comunità, la patria e le nostre tradizioni, un orgoglio millenario ed una tradizione consolidata, ecco il vero presidio a tutela delle generazioni presenti e future. Nessuna eccezione costituzionale e nessun obbligo terapeutico."

Gli organizzatori sono contro il green pass come forma di discriminazione sociale, e si dicono pronti alla mobilitazione fino allo sciopero della fame:

"Chiamiamo dunque alla mobilitazione pacifica ordinata e nel rispetto delle norme, manifestiamo dissenso, con la più ferrea determinazione e pacifica intenzione, di ripristinare e ritrovare agibilità ed ampliare un ambiente “sereno e salubre” per i nostri bambini e ragazzi all’interno dei quali possano crescere con la massima serenità, e per ogni cittadino della Repubblica Italiana affinché venga riabilitata la facoltà di scegliere in serenità e piena libertà."