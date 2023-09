La polizia locale manifesta sotto alla Regione e chiede modifiche al nuovo regolamento: "Non garantisce i diritti acquisiti"

Anni per avere un regolamento, ma quello approvato dal consiglio regionale e proposto dall'assessore Pietro Quaresimale non soddisfa la polizia locale con il sindacato Csa Ral (Regioni e autonomie locali)che ha proclamato già il 31 agosto lo stato di agitazione manifestando sotto la sede di piazza unione dell'ente una manifestazione svoltasi la mattina del 27 settembre.

Stato di agitazione che continua dunque perché, spiega il coordinatore regionale Csa Walter Falzani, il nuovo regolamento “non è adeguato alle esigenze della categoria e non garantisce i diritti acquisiti. Chiediamo quindi di rivederlo, anche per quanto riguarda la formazione che deve essere continua per tutti gli operatori e in merito ai requisiti per l'accesso alla polizia locale che devono essere uniformi su tutto il territorio regionale”.

Solo alcune delle recriminazioni che hanno portato alla manifestazione e la richiesta di incontro con i vertici regionali.

“Appare evidente a tutti – scrive in una nota il sindacato – che a tutti gli organi politici della Regione, ma in particolare all'assessorato preposto, che della polizia locale non interessa molto”. L'assessore di riferimento è Quaresimale che aveva invece parlato di un regolamento capace di dare risposte agli agenti, ma così non sarebbe per gli addetti ai lavori dato che, lamentano, non sarebbero state accolte le richieste avanzate e persisterebbero “inadempienze e il tergiversare” da parte della Regione stessa. Disposizioni “controverse e illegittime” quelle contenute, “che non tutelano i diritti acquisiti” dunque non finanziando neanche la formazione e l'attivazione dell'osservatorio della polizia locale che è si nato, ma non realmente attivo.

Per quanto riguarda i ruoli si chiede che l'avanzamento nei gradi sia previsto per anzianità di servizi e non anche per la funzione o l'incarico ricoperto. A questo si aggiunge la richiesta di prevedere almeno 200mila euro l'anno da destinare proprio alla formazione che, sottolinea il Csa, deve essere “continua e per tutt i ruoli e gli operatori”. Altri fondi per almeno 100mila euro l'anno, si chiede oi di investirli per potenziare il funzionamento dell'osservatorio regionale di polizia locale e sicurezza urbana assegnando ad esso due unità di personale. Quindi i requisiti uniformi e, infine, la previsione di un commissario ad acta nel caso in cui si riscontri una “persistente ineriza-inadepimento degli enti locali”, cioè di Comuni e Province riguardo le disposizioni che regolano il funzionamento della polizia locale.