Sul palco della manifestazione contro il green pass a Roma anche il padre di Cepagatti arrivato a piedi per protesta [VIDEO]

Anche Marco D'Amato è salito sul palco del circo Massimo di Roma per la manifestazione contro il green pass.

D'Amato è il padre di Villanova di Cepagatti che, zaino in spalla, ha percorso a piedi il tragitto tra Villanova di Cepagatti e Roma.

Lo scopo era quello di protestare contro l'introduzione obbligatoria del green pass nei luoghi di lavoro a partire da ieri, martedì 15 febbraio.

E proprio ieri D'Amato ha raggiunto la Capitale e ha consegnato, con tanto di protocollo, la lettera che ha scritto al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. La richiesta al capo dello Stato è quella di sottoscrivere l'impegno che se qualora gli accadrà qualcosa di male quando gli avranno fatto il vaccino, si prenderà lui cura del figlio minorenne.

«È nato il comitato di liberazione nazionale, per reagire ai continui soprusi perpetrati a danno del popolo italiano». È l'annuncio, uno dei tanti, che si è levato dalla manifestazione della Fisi, Federazione italiana sindacati intercategoriali, organizzato al circo Massimo a Roma con la presenza di qualche centinaio di persone con bandiere dell'Italia, del Canada, di San Marco, ovviamente della Fisi, e di "Ancora Italia" il partito per la "sovranità democratica" presieduto da Francesco Toscano, come riferisce l'agenzia Dire. Dal palco sono intervenuti, fra gli altri, il giurista Ugo Mattei, Davide Tutino, il magistrato Angelo Giorgianni, ma anche lavoratori, studenti, rappresentanti di Italexit e l'onorevole Francesca Donato. E quello di D'Amato partito a piedi da Villanova di Cepagatti il quale, in un video su Facebook, spiega come questo percorso sia terminato ma non la battaglia contro il green pass e il rischio conseguente di perdere il posto di lavoro per chi non è vaccinato contro il Covid.