"Basta odio": nuova manifestazione contro il green pass in piazza Salotto [FOTO]

Oggi pomeriggio, intorno alle ore 19, un centinaio di persone sono tornate a far sentire la loro voce in piazza Salotto contro le nuove misure decise dal governo nell'ambito dell'emergenza Covid. La mobilitazione era stata inizialmente presentata come un presidio contro le vaccinazioni dei minori, ma già da ieri una nota aveva invece precisato che i manifestanti si sarebbero riuniti nuovamente contro il green pass.

A un certo punto ha preso la parola un medico, sostenendo che i vaccini non sono necessari e che l'Italia è l'unica nazione dove si vaccinano i bambini. Inoltre è stato esposto un cartello con su scritto "Basta odio". Preannunciata una prossima manifestazione congiunta con un gruppo di Francavilla al Mare che si terrà prossimamente proprio a Francavilla.