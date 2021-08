Nuova manifestazione contro green pass e obbligo dei vaccini ai minori, arriva Diego Fusaro

Proseguono ad oltranza le manifestazioni del sabato, a Pescara, contro il green pass e l'eventuale imposizione dei vaccini anti-Covid ai minori: il nuovo appuntamento, che si svolgerà domani (28 agosto) in piazza della Rinascita alle ore 19, avrà come ospiti il filosofo e saggista Diego Fusaro e la ricercatrice Doris Ricotta. Lo annuncia il responsabile dell'evento, Nico Liberati.

"Il noto scrittore - si spiega in una nota - ha aiutato milioni di persone a comprendere che la narrazione dominante, relativa alla presenza del Coronavirus che nessuno pone in discussione, non è mai stata del tutto aderente alla realtà. La ricercatrice Doris Ricotta, specializzata in microbiologia e virologia, igienista nell'ospedale comunale affiliato alla Charite di Berlino, responsabile della gestione dei pazienti Covid-19 e pazienti affetti da malattie infettive, ci aiuterà a comprendere quanto sia deleteria e distorta la comunicazione sui bambini che vengono descritti dai giornali come serbatoi di Covid".

Liberati ha poi annunciato di essere pronto "a depositare, il prossimo 2 settembre, un esposto alla procura della Repubblica di Pescara per le gravissime affermazioni che descrivono i nostri figli come untori: alla nostra iniziativa stanno aderendo anche altri comitati spontanei nelle altre province abruzzesi".