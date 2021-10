Il presidio di protesta è in programma oggi a Pescara, dalle ore 19 in piazza della Rinascita. Sarà presente lo scrittore Cosimo Massaro

Tutto pronto a Pescara per una nuova manifestazione contro il green pass e l’obbligo vaccinale Covid sui minori. Il presidio di protesta è in programma oggi, dalle ore 19, in piazza della Rinascita. Sarà presente lo scrittore Cosimo Massaro. “Si manifesta in modo ordinato pacifico e senza simboli di partiti politici, uniti sotto un'unica bandiera: il tricolore”, precisano in una nota congiunta Sonia Arina, Francesco Ciattoni e Nico Liberati, componenti del gruppo permanente di lavoro e portavoce dei sit-in ‘No Green pass’ in Abruzzo e Marche

“Marche e Abruzzo, in occasione dell’inizio dell’anno scolastico e accademico, stanno agendo in difesa degli studenti, degli alunni e del personale scolastico ed universitario tutto, e soprattutto di coloro che oggi pagano lo scotto dell’adozione del green pass e hanno perso il lavoro”, aggiunge Liberati. “È deleterio continuare, attraverso un linguaggio irresponsabile e greve, nella demonizzazione di chi non abbia ancora saputo decidere se aderire o meno alla campagna vaccinale”

Arina, Ciattoni e Liberati ritengono infine "gravissimo" che "esimi rappresentanti del consiglio regionale tentino di dissuadere la giunta dal confronto con i cittadini già fissato per lunedì 11 ottobre. È altresì preoccupante che taluni rappresentanti del consiglio regionale abbiano smarrito il riferimento con gli elettori al punto tale da condannare il dialogo, istigando la divisione nella comunità".