Quasi 830mila euro di sanzioni per i parcheggi non pagati, ma l'incasso è la metà: aumentano i controlli

Uno stanziamento di 200mila euro in favore della Pescara Multiservce srl per intensificare i controlli sui parcheggi a pagamento e sanzionare chi, nonostante le strisce blu, evade il ticket. Questo quanto prevede una delibera di giunta del 19 dicembre con cui si traccia il bilancio dell'attività svolta dagli “ausiliari del traffico” in forze proprio alla società in house del Comune che ha anche il compito di elevare sanzioni proprio per il mancato pagamento dei parcheggi.

Nel 2022 i furbetti si sono visti notificare complessivamente 828mila 938 euro di sanzioni (21mila163 quelle notificate), ma poco più della metà alla fine dello stesso anno sono state incassate per un totale di 473mila 501,43 euro.

Insomma la lotta all'evasione tariffaria si rafforza in forze della convenzione esistente tra il Comune e la società che prevede tra l'altro il fatto che il concessionario a proprie spese può dotarsi di personale “idoneo a svolgere le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta”, cioè proprio gli ausiliari del traffico si legge nella delibera, “in numero adeguato ai parcheggi gestisti e alle esigenze di controllo e verifica, per un numero comunque mai inferire a tre unità”.