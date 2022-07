Arriva il maltempo: violento temporale in città, allagamenti in via Tirino [VIDEO]

È arrivata anche in Abruzzo e a Pescara l'ondata di maltempo che già dalla giornata di ieri sta interessando le regioni del centro nord. Nel primo pomeriggio di oggi, infatti, forti temporali con raffiche violente di vento hanno interessato la città e gran parte della costa abruzzese. I vigili del fuoco sono al lavoro con tutte le squadre disponibili del comando provinciale che stanno intervenendo per risolvere situazioni legate ad allagamenti ed alberi caduti o pericolanti, anche se non si segnalano allo stato attuale situazioni particolarmente critiche.

Come segnalato da un nostro lettore, allagamenti sono presenti nella zona di via Tirino, mentre nell'entroterra pescarese sono state segnalate anche isolate grandinate.

(video Silvio Scatozza Muccino)

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.