Riaprono la pineta dannunziana e la riserva Santa Filomena: finiti i lavori di messa in sicurezza

Da domani riaprono i cancelli della pineta dannunziana e della riserva Santa Filomena. La chiusura era stata decisa, così come per tutti i parchi e i giardini della città, il 17 settembre a seguito dell'allerta meteo, poi concretizzatasi, che prevedeva raffiche di vento oltre i 100 chilometri orari in città. Nonostante le altre aree fossero tornate fruibili nel giro di 24 ore, per i due polmoni verdi della città la chiusura era stata procrastinata perché al loro interno diversi erano ancora gli alberi pericolanti, come aveva riferito il vicesindaco Gianni Santilli.

Del 23 settembre l'annuncio dello stesso a IlPescara sul perdurare della chiusura in particolare della pineta dannunziana sulla quale tanti cittadini avevano chiesto delucidazione. In quell'occasione era stata assicurata la messa in sicurezza e la riapertura in pochi giorni. Ora c'è l'ordinanza: le due riserve saranno riaperte domani.