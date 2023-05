Alberi a rischio caduta, chiudono i parchi e i giardini pubblici: vietato parcheggiare nei pressi della riserva Santa Filomena

Chiusi fino a domenica 21 maggio i parchi e i giardini pubblici della città e divieto di sosta lungo tutte le strade adiacenti la Riserva di Santa Filomena eccetto che su viale della Riviera. Il sindaco Carlo Masci ha firmato l'ordinanza con cui si dispongono le azioni decise per evitare problemi e soprattutto tutelare l'incolumità delle persone visto il persistere delle pessime condizioni metereologiche.

A partire da oggi, giovedì 18 maggio, resteranno quindi chiusi anche i cancelli della Riserva naturale statale Santa Filomena come deciso anche dal sindaco di Montesilvano Ottavio De Martinis dove la stessa si estende, la riserva dannunziana e il parco ex caserma Di Cocco.

La decisione è stata presa in seguito a diverse allerte diramate a cominciare da quella gialla Centro funzionale della Regione Abruzzo che prevede temporali e rischio idrogeologico su buona parte del territorio regionale almeno fino al 20 maggio. Bollettino con cui si invitano i Comuni interessati “a prestare particolare attenzione e a mettere in atto le azioni previste dal Piano di emergenza comunale, in special modo nelle zone in cui sono presenti movimenti franosi in atto e sulle aree percorse da incendi”. A segnalare criticità anche la capitaneria di porto di Pescara con il bollettino nazionale e i carabinieri forestali che riguardo la riserva Santa Filomena ha chiesto alle amministrazioni “valutare l’opportunità di interdire l’ingresso alla pineta e la sosta di motoveicoli-autoveicoli sulle strade adiacenti”.

A queste comunicazioni cui si aggiunge quella del dirigente del settore Mobilità, edilizia scolastica e verde che ha richiesto un'ordinanza “volta a garantire la pubblica incolumità attraverso la chiusura dei parchi e giardini pubblici nei giorni 18, 19, 20 e 21 maggio in quanto le abbondanti piogge hanno reso incoerente il suolo di radicamento delle alberature dimoranti”. Tradotto non si possono escludere le cadute di alberi.

A confermarlo è il vicesindaco Gianni Santilli: "l’ordinanza del sindaco, di chiusura al pubblico di parchi e giardini pubblici, si è resa necessaria in quanto le piogge abbondanti e ricorrenti di questi giorni hanno reso possibile il ribaltamento degli alberi presenti. Questo anche nei giorni a seguire gli eventi temporaleschi - sottolinea -, in quanto i tempi di saturazione del suolo, quando invaso dall’acqua, possono prolungare i rischi di caduta dei fusti".