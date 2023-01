Infiltrazioni in due distretti sanitari del Pescarese a causa del maltempo, la Asl rassicura sull'erogazione dei servizi

Il maltempo non ha risparmiato il distretto sanitario di via Rio Sparto a Pescara e il Cers di Cepagatti. Le copiose piogge cadute nel fine settimana hanno causato alcune infiltrazioni come fa sapere la Asl sottolineando che però, nonostante il disagio, non c'è nessuna interruzione del servizio.

Sopralluoghi e controlli alle strutture sono stati subito fatti dagl uffici dell'Unità operativa complessa servizi tecnici manutetnvi dell'azienda.

Già contattata dall'ingegner Gino Lauriola la ditta che ha eseguito i lavori in via Rio Sparo con l'esplicita richiesta di intervenire immediatamente e di relazionare sulle cause comunicando anche l'avvenuta risoluzione del probelma.

Le infiltrazioni del Cers di Cepagatti hanno interessato il secondo piano dell'edificio attualmente vuoto e per il quale, sottolinea la Asl, sono già previsti interventi strutturali per il rifacimento del tetto perché quegli spazi ospiteranno la nuova Casa di comunità.