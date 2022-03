Maltempo: chiuso al traffico un tratto della SS487 a Sant'Eufemia a Maiella

L’Anas fa sapere che lungo la SS487, a seguito delle bufere di neve che hanno interessato la zona, è stato provvisoriamente chiuso al traffico in entrambe le direzioni il tratto compreso tra il km 29,000 ed il km 39,000 a Sant'Eufemia a Maiella. Il personale della società è al lavoro per il ripristino della regolare transitabilità, legata al miglioramento delle condizioni meteo.

Problemi anche sulla statale 614 “della Maielletta” per Passo Lanciano, che da ieri è interdetta al transito a causa di slavine: la tratta compresa tra il km 10,000 (Passo Lanciano) e il km 19,050 (Lettomanoppello) è consentita ai soli mezzi di soccorso e operativi, oltre che ai residenti.

Anas, società del Gruppo Fs Italiane, ricorda che, per una mobilità informata, l’evoluzione della viabilità in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “Vai” di Anas, disponibile gratuitamente in App store e Play store. C'è poi il servizio clienti “Pronto Anas”, raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800841148.