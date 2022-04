Arriva il colpo di coda dell'inverno anche in Abruzzo: scatta l'allerta meteo, nevicate fino a 500 - 700 metri

Come anticipato nei giorni scorsi, è in arrivo anche in Abruzzo l'ondata di maltempo e freddo che caratterizzerà il fine settimana. Il centro funzionale d'Abruzzo della protezione civile, infatti, ha diramato un'allerta neve che riguarderà soprattutto la fascia centrale e le zone interne della regione. Per le prossime 18 - 24 ore, infatti, sono previste nevicate al di sopra dei 500 - 700 metri su Sardegna, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo e Molise in estensione anche a Basilicata e Calabria.

Previsto anche un calo delle temperature a causa dell'irruzione del fronte freddo che colpirà soprattutto le regioni del versante tirrenico e ionico dove la perturbazione sarà particolarmente incisiva. In base alle previsioni di 3bmeteo. invece, sulla città di Pescara e lungo la costa abruzzese è previsto un graduale aumento della nuvolosità a partire dal tardo pomeriggio di oggi venerdì 1 aprile con deboli piogge ma tendenza a schiarite per la notte. Anche per la giornata di sabato 2 aprile e domenica 3 aprile attesa solo variabilità con possibili deboli precipitazioni. Le temperature caleranno invece sensibilmente, anche di 7 - 8 gradi per quanto riguarda le massime che fra sabato e domenica non supereranno gli 11 - 12 gradi nelle zone di pianura e costiere.