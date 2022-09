Maltempo, acquazzone provoca allagamenti in alcune strade della città [VIDEO]

Allagamenti e disagi in alcune zone della città di Pescara a causa dell'ondata di maltempo arrivata nella mattinata di oggi primo settembre. Un acquazzone si è abbattuto per alcuni minuti provocando soprattutto nella zona sud alcuni problemi alla viabilità, in particolare in via Tirino e in viale Marconi dove l'acqua supera l'altezza dei marciapiedi. Già nella giornata di ieri 31 agosto la protezione civile regionale aveva lanciato l'allerta meteo riguardanti i possibili rovesci e temporali che interesseranno nelle prossime ore gran parte del territorio regionale.