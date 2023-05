Malfunzionamento di alcuni sistemi informatici alla Asl, continua l’attività di ripristino

La Asl di Pescara ha fornito gli aggiornamenti su un disservizio che si sta verificando dopo che, a causa di un malfunzionamento di Oracle nel pomeriggio di venerdì 26 maggio, un ordinario intervento di aggiornamento tecnologico ha innescato un "imprevedibile blocco critico" di tutti i sistemi Engineering, vale a dire Cup, Contabilità, Personale, Ospedaliero, Trasfusionale, Anatomia Patologica e di tutte le relative integrazioni con pronto soccorso, Laboratorio e Radiologia.

In una nota la direzione dell'azienda sanitaria informa che "i sistemi informativi stanno lavorando alacremente, con interventi anche notturni, per risolvere il guasto. Sono state prontamente prese contromisure per minimizzare i disservizi, per garantire gli accessi ed il regolare svolgimento delle prestazioni sanitarie".

La Asl di Pescara, scusandosi per i disagi, fa infine sapere che adotterà "i relativi provvedimenti nei confronti del fornitore dei citati sistemi software, responsabile del mancato ripristino dei sistemi nonché delle suddette problematiche".