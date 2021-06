"Maldita (reggaeton todo para bailar)", il tormentone dell’estate cantato da Silvia Chiulli

Silvia ha già pubblicato una canzone pop dance intitolata 'Leggera' ma questa volta, in occasione dell'estate della ripartenza, propone un reggaeton tutto da ballare in stile cubano da lei composto e scritto in un mix di italiano e spagnolo

Si chiama "Maldita (reggaeton todo para bailar)" il nuovo singolo di Silvia Chiulli, modella e cantautrice di Civitaquana iscritta alla Siae che da un anno è stata scelta dall’Accademia Internazionale del Musical di Montesilvano per un tour in vari villaggi turistici italiani. Silvia ha partecipato alle selezioni di X Factor e successivamente a quelle di All Together Now. È inoltre passata alla fase 1 e successivamente alla fase 2 di Roma al Tour Music Fest, vincendo anche diverse tappe del Festival della Melodia.

È stata protagonista a Miss Adriatico, dove ha ricevuto ben 8 fasce. Ha sfilato come modella per diverse boutique ed è stata ospite speciale nel giorno di Ferragosto al Palio delle Pupe 2019 del Comune di Cappelle sul Tavo, cantando alcuni brani davanti a circa diecimila spettatori. Appassionata di moda, boxe e danza, ma soprattutto di musica, è stata scoperta da Angelo Anselmi, responsabile della Mea Record Company.

Silvia ha già pubblicato una canzone pop dance intitolata 'Leggera' ma questa volta, in occasione dell'estate della ripartenza, propone un reggaeton tutto da ballare in stile cubano da lei composto e scritto in un mix di italiano e spagnolo. 'Maldita', che vuol dire 'maledetta', avrà presto anche il suo videoclip che sarà prodotto nel rispetto delle misure di sicurezza anti Covid 19. Il progetto grafico della copertina è di Angelo Anselmi, la fotografia è di Carmine Ricci di Photography 2.0 mentre l'arrangiamento della musica è di Elio Depasquale.