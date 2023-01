Fa tappa a Pescara "Uniamo le forze", la campagna di sensibilizzazione sulle malattie rare

Fa tappa a Pescara “Uniamo le forze” (#uniamoleforze), la campagna di sensibilizzazione per avvicinare e far comprendere le difficoltà che una persona affetta da una malattia rara deve affrontare. La presentazione della stessa con tanti interventi previsti è fissata per il 3 febbraio nella sala Corradino d'Ascanio della Regione dalle 10.30 alle 12. Occasione in cui sarà tra l'altro proiettato e presentato il video realizzato per la campagna e a cui a dare la voce è stato Luca Ward. La giornata si aprirà con la benedizione dell'arcivescovo della diocesei Pescara-Penne, monsignor Tommaso Valentinetti.

Una campagna social quella organizzata e che coinvolge influencer e persone che di una malattia rara soffrono tra video e podcast, come riporta l'agenzia Dire, che saranno trasmessi dalle principali reti televisive a cominciare da Rai e Sky e che andranno in onda ance su diverse radio.

Le tematiche affrontate durante il mese di febbraio, fa sapere Uniamo, sono quelle scaturite dai tavoli di lavoro promossi dalla federazione, dalla presentazione di MonitoRare, il rapporto sulla condizione delle persone con malattia rara, fino agli stati generali delle malattie rare. Condensate nelle “Effemeridi”, le pubblicazioni di Uniamo dovrebbero orientare la politica e le istituzioni nei prossimi mesi. La campagna di sensibilizzazione verrà inaugurata il primo febbraio presso il ministero della salute, con il lancio del video e del podcast, alla presenza del ministro Schillaci. Quindi la tappa di Pescara cui seguiranno sempre nel mese di febbraio quelle di Firenze, Roma, Napoli, Genova, Bari e Milano con l'incontro di chiusura che si terrà nella capitale.

Tantissimi gli interventi previsti nel corso della mattinata pescarese per parlare di un tema tanto importante quanto delicato. Saranno presenti, tra gli altri, il presidente della Regione Marco Marsilio, l'assessore regionale alla sanità Nicoletta Verì, il sindaco di Pescara Carlo Masci, il direttore generale del dipartimento sanità Claudio D'Amario e il direttore dell'agenzia sanitaria Pierluigi Cosenza.

Non un caso, ha spiegato la presidente di Uniamo Annalisa Scopinaro, aver scelto di fare tappa in diverse regioni “perché sono fra le istituzioni fondamentali per la presa in carico delle persone con malattia rara È necessario mettere a terra il grande sistema costruito in questi anni, facendo sentire i pazienti e le loro famiglie meno sole e 'prese per mano' fin dal momento della comparsa dei primi sintomi”. Conclude. Questi gli hashtag ufficiali della campagna #rarediseaseday, #uniamoleforze e #rarimaisoli.