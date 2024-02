Mille i pazienti oncologici presi in carico dalla Asl nel 2023: accesso alle cure e prevenzione al centro del World cancer day

Oltre mille nuovi pazienti messi in carico, oltre 12mila accessi per terapie ambulatoriali complesse, oltre 8mila visite di controllo e circa 600 ricoveri ordinari e terapeutici. Sono questi i numeri dell'Unità operativa complessa di Oncologia medica dell'ospedale Spirito Santo relativi al 2023. A fornirli è la Asl in occasione della Giornata mondiale contro il cancro (World caner day) che si celebra ogni anno il 4 febbraio.

Numeri che dimostrano l'attività in crescita del presidio della città che punta a fornire, sottolinea l'Azienda sanitaria, “la miglior assistenza possibile ai pazienti oncologici pescaresi, dell'Abruzzo e non solo”. La parola chiave è sempre la stessa: prevenzione. Parola che fa il paio con un'altra e cioè “accessibilità”, ovvero l'equità che dovrebbe esserci nell'accedere alle cure.

Per questo lo slogan del World cancer day negli ultmi anni è sempre stato “Close the gap”, ovvero l'eliminazione delle differenze nell'accesso ai trattamenti.

Va ricordato che il Sistema sanitario nazionale italiano è universalistico e dunque dovrbbe fornire a tutti, indistintamente da condizioni economiche, livello culturale, fascia sociale ed età, i migliori trattamenti disponibili. Non sempre purtroppo è così e le differenze territoriali lo dimostrano come lo dimostra la mobilità passiva che è un vero problema nel centro sud, con l'Abruzzo regione dove il dato è tra i peggiori.

Guardando alle patologie oncologiche la Asl rimarca come questo gap può essere compensato “solo da un sistema di rete oncologica che omogeneizzi attività e percorsi e che sta prendendo vita nella Regione Abruzzo”. Proprio di questo tema e dei problemi ad esso annessi, il 2 febbraio a Roma si è tenuto presso l'Iss (Istituto superiore sanità) un evento organizzato dall'Aiom (Associazione italiana oncologica medica) e la Fondazione Aiom che il titolo lo ha preso proprio dallo slogan della Giornata mondiale contro il cancro. Un incontro nel corso del quale, ovviamente, si è parlato anche di prevenzione a cominciare da quella primaria legata ai corretti stili di vita. Quindi la cosiddetta prevenzione secondaria legata agli effetti che cambiamenti climatici e inquinamento possono avere sull'incidenza delle patologie oncologiche e dunque dell'importanza di partecipare agli screening. L'attenzione è stata posta anche sulle cosiddette “differenze di censo” e cioè sulla tossicità finanziaria.

Di cancro purtroppo ci si ammala e il post-pandemia ha visto una crescita dei casi registrati nel Paese. Un numero che preoccupa, ma che va letto anche probabilmente come una maggiore attenzione alla prevenzione. Certo è che in Italia nel 2023 sono state stimate 395 mila nuove diagnosi di tumore: 208mila negli uomini e 187mila nelle donne. Nei tre anni post-pandemici l'incremento è stato di 18mila 400 diagnosi (erano 376mila 600 nel 2020). In tutto mondo Pianeta, ogni anno, 10 milioni di persone muoiono a causa della malattia, ma almeno un terzo dei casi può essere evitato grazie alla prevenzione e agli stili di vita sani, ricorda infine la Asl.