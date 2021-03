Vaccini: i centri acustici Maico a disposizione per la campagna vaccinale

I centri acustici Maico sono un riferimento per la cittadinanza e rappresentano dei luoghi fondamentali per la prevenzione

Maico risponde positivamente all’appello di Confindustria, mettendo a disposizione i propri centri acustici per la campagna vaccinale.

Confindustria, infatti, nell’ultimo periodo si è resa portavoce della necessità di rafforzare la campagna vaccinale, sostenendo, nel dialogo con il commissario straordinario, gen. Figliuolo, l’importanza dell’utilizzo degli spazi resi disponibili dalle aziende.

I centri acustici Maico rispettano totalmente le norme di sicurezza necessarie e sono dotati di personale sanitario esperto: gli audioprotesisti.

L’istituto acustico è sempre stato a disposizione degli utenti durante la pandemia: i dpcm, infatti, hanno sempre ritenuto essenziale l’attività audioprotesica e così i collaboratori Maico sono sempre rimasti a disposizione della cittadinanza.

L’azienda ha garantito il servizio e, con un apposito protocollo di sicurezza straordinario, ha assicurato a tutti la possibilità di prendersi cura del proprio udito. La stessa accoglienza potrà essere fornita nei prossimi mesi ai cittadini coinvolti nella campagna vaccinale.

Da sempre, i centri acustici Maico sono un riferimento per la cittadinanza e rappresentano dei luoghi fondamentali per la prevenzione, soprattutto per la popolazione anziana. Questo ruolo identifica l’istituto acustico e tutta la sua rete che sul territorio lavora per la prevenzione e la cura dell’udito.

“I nostri centri acustici sono luoghi radicati nel tessuto del territorio” – racconta Mauro Menzietti, amministratore dell’istituto acustico e presidente dell’Associazione Nazionale Audioprotesisti (Ana) – “e rappresentano un punto di riferimento dal punto di vista sanitario. Per questo motivo, abbiamo aderito con soddisfazione all’appello lanciato da Confindustria. Il tema della Responsabilità sociale ci coinvolge particolarmente e speriamo di poter offrire un servizio utile alla cittadinanza”.

Oltre al ruolo di imprenditore e di presidente di categoria, Mauro Menzietti è fortemente attivo per la prevenzione e sensibilizzazione sui disturbi uditivi: nel 2010 ha fondato l’associazione “Nonno Ascoltami!” ed è rappresentante italiano dell’Oms in qualità di componente del World Hearing Forum di Ginevra.

