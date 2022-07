Natura ed enogastronomia: con Magnamajella da Passolanciano a Serramonacesca c'è la degustazione itinerante

Godere della natura del parco nazionale della Majella tra una degustazione e l'altra di prodotti tipici che, proprio al suo interno, vengono realizzati. Tutto questo è Magnamajella, l'evento organizzato dall'associazione ricreativo-culturale Retroterra che torna protagonista il 7 agosto con un percorso di degustazione decisamente particolare: un percorso di 12 chilometri che va da Passolanciano a Serramonacesca.

I diversi punti di degustazione che saranno allestiti lungo il percorso prevedono la distribuzione di ricotta, formaggi, dolci tradizionali, e piccoli assaggi della cucina contadina. Il sentiero, da sempre apprezzato per le bellezze del parco nazionale della Majella, è ricco di vedute mozzafiato, e consente di ammirare anche eremi e tholos, sconosciuti ai più.

Per raggiungere Passolanciano, punto di partenza dell'itinerario, saranno allestiti dei bus navetta con partenza da Serramonacesca dalle 6.30, ogni 30 minuti. Sarà possibile, quindi, parcheggiare le auto in paese e prendere il bus per Passolanciano, dove comincerà il percorso a piedi.

Gli organizzatori raccomandano di trovarsi al banco iscrizioni mezz’ora prima della partenza, altrimenti si rischia l’annullamento della stessa, e chiedono agli interessati di prenotarsi, considerato che la manifestazione è a numero chiuso per cui si rischierebbe di restare fuori. Inoltre, per stare comodi, viene suggerito l’utilizzo di abbigliamento e scarpe da trekking. Il percorso è facile e la passeggiata avrà una durata di 5 ore. E’ prevista una quota di partecipazione, pari a 28 euro, mentre i bambini (da 4 a 12 anni) pagheranno 12 euro. La quota comprende: bus navetta, gadget della manifestazione, percorso guidato con sosta a tutte le tappe, acqua e vino. E’ sconsigliato avviarsi con passeggini al seguito ed è vietato partecipare con animali.

Info e prenotazioni si possono avere accedendo al sito o chiamando il 370 1587267