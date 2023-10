Il maestro Giuliano Mazzoccante sarà il direttore artistico dello Spoltore Ensemble anche nel 2024

È stato presentato il direttore artistico dello Spoltore Ensemble 2024: come per l'edizione 2023 sarà ancora il maestro Giuliano Mazzoccante.

La presentazione ufficiale si è tenuta nella sala Figlia di Jorio della Provincia di Pescara.

«Chiaramente organizzare l'Ensemble è sempre stato un impegno che inizia molto prima di agosto», evidenzia il sindaco Chiara Trulli, «ma quest'anno abbiamo voluto mettere un punto fermo con mesi di anticipo per agevolare sia la gestione dei contratti con gli artisti, sia la ricerca di partnership e sponsor».

Altra idea è quella di destagionalizzare l'Ensemble, creare un percorso che vada oltre le giornate estive dedicate alla manifestazione, in grado di garantire eventi di qualità tutto l'anno. Una prima proposta, in coincidenza con i lavori di riqualificazione dei locali pubblici in piazza d'Albenzio, è un “Aspettando l’Ensemble…” in primavera. «Tutti gli appuntamenti in grado di mantenerne il livello qualitativo e identitario potrebbero avere il logo dell’Ensemble», afferma il maestro Mazzoccante. Tra le sue idee per la 42esima edizione dello Spoltore Ensemble, una serata tutta americana, far interpretare le colonne sonore Disney a un’orchestra sinfonica, una panoramica sulla storia dello swing. Senza dimenticare la leggerezza e la comicità, come ha suggerito il consigliere comunale Marzia Damiani. È presto per avere anticipazioni sul cartellone ma il maestro ha già le idee chiare sulla linea da seguire: «Lavoriamo a serate molto diverse tra loro, in grado di interessare differenti tipi di pubblico: tra musica sinfonica, balletto, teatro, vogliamo come sempre anche coinvolgere nomi importanti del panorama nazionale».

Poi i ringraziamenti all’amministrazione comunale per l’incarico: «Ho avuto l’opportunità quest’anno di essere il direttore artistico dell’Ensemble. Il rinnovo per il 2024 mi rende orgoglioso, ma è anche una responsabilità considerata l’importanza e la storia della manifestazione». Mazzoccante ha infine rivelato le sue origini spoltoresi in risposta a una domanda sul suo cognome del presidente della Provincia, Ottavio De Martinis, passato per un saluto: «Il mio è in effetti un cognome di Spoltore, il mio nonno paterno è nato proprio qui». Alla presentazione anche i rappresentanti delle associazioni culturali del territorio (Andrea Morelli, "La Centenaria", Edgardo Cotellucci, "I Colori del Territorio", Melania Di Giacomo, "Pro Loco Terra dei 5 Borghi") in un primo momento di confronto sul lavoro da svolgere. «Spoltore è lo Spoltore Ensemble», conclude la prima cittadina, «è il nostro patrimonio culturale”.