La madre gli dona un rene, Simone e Vilma ospiti a 'I fatti vostri' [FOTO]

Come annunciato, Simone Danese e sua madre Vilma Marrone sono stati ospiti de "I fatti vostri" questa mattina su Rai2 per parlare della loro commovente vicenda. Il giovane infatti, originario di Collecorvino, lo scorso novembre ha subìto un trapianto di rene, e l'organo in questione gli è stato donato da sua mamma.

Intervistati da Salvo Sottile proprio all'inizio della puntata, i due hanno ripercorso quanto accaduto negli ultimi anni: dai primi problemi di salute di Simone, quando scoprì di avere un tumore al fegato, fino alla necessità di effettuare un trapianto da persona vivente. Sua madre e suo fratello hanno deciso di aiutarlo, e la scelta alla fine è ricaduta sulla signora Vilma, che ha raccontato:

"Ho accettato immediatamente, non ho avuto bisogno di pensarci neanche un momento. Io per mio figlio darei ancora la vita. Abbiamo passato un incubo, ma ho sempre avuto la speranza".

E Simone ha aggiunto: "Piano piano sto tornando alla normalità. Adesso speriamo di aver chiuso con gli ospedali!". I due interventi, eseguiti dall'equipe del professor Ravaioli al Sant'Orsola di Bologna, sono andati bene. Vilma ha mostrato una forza e una determinazione incredibile, confermando quanto l'amore di una madre sia prezioso e assolutamente impagabile. E suo figlio non smetterà mai di volerle bene e di esserle grato per questo straordinario gesto.